Dentro, il salto è più evidente. La plancia completamente riprogettata abbandona ogni timidezza e adotta una doppia orizzontalità che organizza lo spazio in modo razionale e scenografico. L’ambiente cambia carattere anche perché ora la tecnologia non è più un elemento applicato, ma parte integrante del progetto. I due display affiancati della GT Line creano un’unica fascia continua, mentre nelle versioni Urban e Style il grande schermo centrale mantiene comunque un ruolo dominante. La scelta di due manopole fisiche per clima e infotainment rompe volutamente la monocromia digitale, in perfetto stile Opposites United, restituendo un equilibrio tra gesto analogico e interfaccia virtuale. Il passo di 258 cm e il bagagliaio da 352 litri confermano una funzionalità concreta, con uno spazio che privilegia l’uso reale più che l’apparenza.