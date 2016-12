IED Torino è stato il primo istituto in Italia a dotarsi di 3 aule attrezzate con Wacom Cintiq per un totale di 62 postazioni aggiudicandosi il titolo di Wacom center of excellence. IED ha saputo cogliere l’importanza strategica di offrire all’interno dei suoi corsi uno strumento professionale, utile a calarsi già nel futuro del mondo professionale.

Le Wacom Cintiq sono display interattivi che danno la possibilità di lavorare in modo fluido, con una penna sensibile alla pressione, ed eseguire gesti multi-touch direttamente sul display in vetro. L’utilizzo di questi strumenti consentirà agli studenti di gestire l’intera evoluzione di un progetto, dalla sua ideazione, alle fasi che precedono la realizzazione del prototipo, come in un reale processo di lavoro.