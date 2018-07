//SERGIO MARCHIONNE E L’OFFICINA 83

Il trasferimento dello storico Centro Stile di via la Manta a Torino in una nuova sede era già previsto. «Serviva un edificio che fosse connesso direttamente con l’impianto produttivo e gli Enti Centrali e che rispettasse tutti i requisiti di riservatezza e sicurezza tipici di ogni design center. Nello studio di via la Manta avevamo recentemente presentato modelli molto importanti per la storia dei nostri brand come la Panda del 2003 e la Grande Punto del 2005, ma ormai aveva fatto il suo tempo», ricorda Roberto Giolito, oggi a capo di FCA Heritage. Era giunto il momento di cambiare e fu lo stesso Marchionne a partecipare attivamente all’apertura di Officina 83 in via Plava, all’interno del complesso di Mirafiori. «È significativo che si sia voluto riunire qui nella nuova Officina 83 sotto un’unica direzione, affidata a Lorenzo Ramaciotti, le attività di ricerca e design dei marchi Fiat, Lancia, Fiat Professional, Abarth e Maserati», aveva detto Marchionne durante l’inaugurazione ufficiale del 2 luglio 2007 (come riportato nell’articolo di Auto&Design n° 166). Non molto tempo dopo, ad Officina 83 si unì anche il design Alfa Romeo.