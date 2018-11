//CUPRA ATECA, QUANDO IL DINAMISMO SI FA SOFISTICATO

Nasce così un cocktail visivo in qualche modo inedito, a metà fra contenuti premium e generalisti, che abbiamo avuto modo di assaporare dal vivo a Barcellona. Colpisce in particolare l’impiego nell’abitacolo della trama a effetto fibra di carbonio, che abbandona listelli e inserti per introdursi sui morbidi contorni dei sedili. A ciò si aggiunge una diffusa presenza di profili in nero lucido e di superfici in Alcantara nella stessa tinta, ma opaca, cui fanno da contrappunto numerose cuciture color rame. Proprio il rosso metallo, poi, diventa protagonista all’esterno, con una caratteristica sfumatura che colora loghi e cerchi, in un connubio particolarmente riuscito con la vernice Grigio Minerale delle foto ufficiali. Il paraurti anteriore aggressivo si rivela così l’unica vera concessione alle convenzioni. Per il resto, si avverte una sottile ricercatezza che piacerà a chi non cerca solo le performance.