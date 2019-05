//ANDERS WARMING APRE UN NUOVO CENTRO STILE

I servizi offerti spaziano dal design automobilistico nel senso più classico al design avanzato della mobilità del futuro, alle nuove e sempre più importanti sinergie tra esperienza, oggetti e stile. Anders Warming è nato in Danimarca, dove è cresciuto nella capitale del design Copenhagen. Ha oltre 22 anni di esperienza professionale nel settore automobilistico internazionale, avendo ricoperto vari ruoli importanti per i marchi Bmw, Mini e Borgward. L’influenza del designer danese spazia dallo stile della prima Bmw Z4 e comprende una vasta gamma di progetti di produzione per Bmw e Mini, fino a un catalogo di concept car di nuova concezione, come la Mini Next 100 Vision (2016) e la Borgward Isabella Concept (2017).