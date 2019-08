La concept che Cupra presenterà al prossimo Salone di Francoforte è la prima vettura stradale completamente elettrica del marchio ed esprime tutto il proprio prestazionale pedigree attraverso un design deciso, che rappresenta una dichiarazione di intenti in merito alla visione del brand sportivo di Seat in tema di mobilità personale del futuro. Gli esterni scolpiti della vettura si ritrovano anche nelle linee degli interni. Un ambiente che combina concetti materici e tecnologici con spaziosità, mirato a rendere l’abitacolo un perfetto equilibrio tra comfort dei passeggeri e orientamento al guidatore.

Per gli interni sono stati utilizzati colori a contrasto, carbonio strutturale e un approccio dinamico alla tecnologia e al design con l’obiettivo di offrire un abitacolo di pregio e leggero. È una questione di equilibrio, tra guidatore e passeggeri e tra prestazioni e funzionalità. La concept vuole rappresentare una nuova frontiera di ciò che il marchio è in grado di offrire, con una personalità in grado di adattarsi alle esigenze di chiunque si accomodi al suo interno.