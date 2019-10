La mostra dei 40 anni, visitabile al MAUTO, è un percorso espositivo che attraversa quattro decenni, anni Ottanta, Novanta, Duemila e anni Dieci, per mostrare come sia cambiato il nostro lavoro dalla fondazione della rivista ad oggi, in parallelo con l’evoluzione del mondo del car design. Il tempo scorre, cambiano uomini e tecnologie, ma la costante rimane il racconto del progetto: le “Design story” che da sempre caratterizzano ogni numero di Auto&Design dal 1979, con le interviste ai designer e i materiali originali ad illustrare le pagine. E ancora, l’analisi delle tendenze, i report degli eventi più significativi, il rapporto con le scuole specializzate che formano i designer di domani. Per rendere ancora più appassionante questo racconto abbiamo voluto esporre alcune protagoniste delle storie pubblicate in questi quarant’anni, così da offrire al pubblico l’opportunità rara di incontrarle dal vivo.