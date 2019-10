Volkswagen ha rilasciato i primi schizzi dell’ottava generazione della Golf. Se c’è un’auto che è stata per decenni la bestseller è proprio la Golf. Sviluppata con miglioramenti progressivi dalla prima all’ultima generazione, si è affermata in tutto il mondo. Il 24 ottobre, il marchio presenta l’ottava generazione in anteprima mondiale a Wolfsburg, dove c’è il quartier generale dell’azienda: più digitalizzazione e connettività che mai, sarà ricca d’innovazioni e dal design altamente espressivo.