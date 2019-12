La vettura ha linee più sportive rispetto alla precedente generazione, in particolare quella del tetto è maggiormente inclinata e il design complessivo è snello. L’intenzione è quella di coinvolgere una clientela più vasta che si dedica allo sport nel tempo libero e considera un furgone una pratica alternativa. Gli sketch si riferiscono all’allestimento Cargo e il modello ha luci posteriori a Led sottili e disposte su un piano verticale. Nella versione per passeggeri il veicolo ha un lunotto posteriore grande per aumentare la visibilità. Una soluzione che non equipaggerà il modello Cargo, che invece continuerà ad essere offerto con le due porte indipendenti, così come richiesto dai clienti.