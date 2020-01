La nuova Leon ha proiettori full Led, questo significa luci dinamiche con un alto grado di luminosità e nitidezza, per far luce anche sulle strade più buie. Al posteriore troviamo l’illuminazione coast-to-coast, già vista su alcune vetture del marchio come l’elettrica el-Born e il suv Tarraco, che consiste in un’unica striscia di Led che percorre la vettura in tutta la sua larghezza.