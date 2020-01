La città è progettata per essere completamente sostenibile, con edifici realizzati per lo più in legno per ridurre al minimo l’impronta di carbonio, utilizzando la tradizionale falegnameria giapponese in legno, combinata con metodi di produzione robotizzati. I tetti saranno coperti da pannelli fotovoltaici per generare energia solare oltre a quella generata dalle celle a combustibile a idrogeno.