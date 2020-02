Il costruttore cinese Aiways si prepara a svelare al prossimo Salone di Ginevra una concept car con architettura a metà tra un suv e una coupé. Si chiamerà U6ion, sarà spinta da un motore elettrico e sarà realizzata sulla stessa piattaforma (la More Adaptable Structure) della U5, il suv a zero emissioni di Aiways già in vendita in Cina e pensato anche per l’Europa.