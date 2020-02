Il mondo è alla ricerca di un’ economia circolare che sia in grado utilizzare meno risorse e materie prime nella produzione di soluzioni per le sfide sociali, ambientali ed economiche del nostro tempo. Per celebrare la ventesima edizione del concorso di design Michelin Challenge Design e il ruolo dello stile nella mobilità sostenibile, l’azienda invita i designer a confrontarsi con il tema: qui tutte le istruzioni per partecipare.

Creata da Michelin nel 2001 per stimolare e riconoscere il lavoro di giovani designer di tutto il mondo, la Michelin Challenge Design è una prestigiosa competizione globale che riflette l’impegno di Michelin per il design innovativo e il suo ruolo nella mobilità futura. Chiunque sia interessato alla mobilità del futuro può partecipare. Le iscrizioni provengono da tutto il mondo e comprendono individui e team di progettisti di trasporti e mobilità, tra cui OEM e fornitori, studi, scuole di design, studenti, insegnanti, artisti, architetti, ingegneri e futuristi. Michelin Challenge Design celebrerà il suo 20° concorso di design globale collegando il suo passato al futuro della mobilità sostenibile con il tema del 2020: Upcycle.