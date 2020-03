La cultura Audi esige invece una sapienza nel creare il dettaglio e la qualità in ogni particolare. A me, poi, piacciono le auto sculturate ma pulite. E oggi i nostri modelli – la R8 non fa eccezione – si riconoscono per una pulizia formale diffusa, con una personalità forte specialmente sul frontale. C’è molta italianità, in questa R8, c’è molto giocare sui volumi e sulle superfici. Spero di averci messo anche un po’ della mia personalità». Generalmente le vetture a motore centrale si ispirano alla competizione. «Questa era la prima che la mia équipe ed io disegnavamo – osserva De’ Silva – quindi abbiamo anche dovuto fare uno sforzo per uscire da quei canoni tradizionali. Prese d’aria da grido, grandi forzature ispirate alle corse? No: per tutto questo nell’Audi R8 non c’era posto. La bontà e la performance stanno nel motore, l’espressione esterna deve essere di eleganza e classe. Per questo, paradossalmente, non c’è relazione con l’Audi da corsa in termini di design.