Per quanto possibile, Achim Anscheidt attualmente si ispira alle persone che incontra – mantenendo la necessaria distanza – per scambiare idee. La sua cerchia di conoscenti a Berlino comprende artisti, musicisti e liberi professionisti che pubblicano il loro lavoro creativo sui social media. Anche il processo di progettazione creativa è molto umano perché spesso si basa fondamentalmente su scambi diretti con i colleghi. È importante mostrare le idee senza riserve, anche a rischio di sbagliare. «Il design non si sviluppa secondo un foglio di calcolo Excel. Al contrario, ci sono momenti in cui bisogna davvero solo cestinare quel foglio di Excel. Rispondere a questa sfida usando solo Skype for Business non è facile», dice.