E’ nata in segreto come si conviene ad ogni regalo di compleanno a sorpresa. Ed è nata per stupire, far parlar di sé e catalizzare l’attenzione, avvincente e spettacolare come un film hollywoodiano, anche se avvicinarla è cosa per pochi: Egoista è l’essenza stessa dell’esclusività, concepita come esemplare unico per un unico occupante, il pilota. L’idea di realizzare questa monoposto estrema per i cinquant’anni della Lamborghini è di Walter de Silva, allora capo del design del gruppo Volkswagen. Durante uno dei suoi frequentissimi viaggi in aereo, traccia le linee di base della supercar: un abitacolo raccolto, incastonato al centro e chiuso da un cupolino trasparente come sui caccia, da cui trae origine un fuso centrale che va a generare un frontale a trimarano. «Facciamo una vettura egoista», dice ai suoi designer spiegando quel concetto inedito ed esclusivo: l’aggettivo è così rappresentativo dello spirito della nascente fuoriserie che diventa subito il nome in codice del progetto e in seguito della vettura stessa.