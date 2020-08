Karl Neuhold, responsabile del design degli esterni di Škoda spiega le caratteristiche di design della Enyqa iV in: «Lo stile della vettura è progressivo, equilibrato e sicuro di sé. Le nuove proporzioni le conferiscono una particolare dinamicità e un abitacolo spazioso. Le ruote di grandi dimensioni e l’altezza da terra le infondono la potente presenza su strada di un Suv. La Enyaq è caratterizzata anche da linee scultoree, superfici chiare ed elementi cristallini che si ispirano all’arte del cristallo di Boemia. Le sue proporzioni, tuttavia, si differenziano da quelle dei nostri precedenti modelli: l’Enyaq iV ha un frontale con uno sbalzo corto e una linea del tetto allungata. Questo crea un look molto dinamico e lo trasforma in una navicella navicella spaziale».