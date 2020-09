Koichi Suga, Lexus Design General Manager, spiega come disegnare la coupé Lexus LC 500. «Come designer, il disegno è sempre stato un’abilità fondamentale per me, e mi è piaciuto il livello di creatività che permette. La gente pensa che l’abilità sia unica e specializzata, ma io dico loro che chiunque può imparare a disegnare e apprezzarlo come una meravigliosa espressione in forma libera. Indipendentemente dallo stile o dal livello di abilità, ci sono benefici emotivi e mentali molto validi che sento che le persone possono trarre da qualsiasi espressione creativa», dice Koichi Suga. «Anche se mi occupo di progettazione di veicoli da decenni, trovo ancora che il disegno sia piacevole e rilassante come quando immaginavo i veicoli per la prima volta quando ero a scuola».