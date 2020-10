Tempo di restyling per le Peugeot 3008 e 5008: i due crossover della Casa del Leone si sottopongono ad un consistente aggiornamento estetico e colgono l’occasione per introdurre anche nuovi contenuti. Le due auto, che dalla prima alla seconda generazione sono cambiate radicalmente passando da classiche monovolume a vere e proprie crossover dall’aspetto più muscoloso, proseguono in questa direzione regalandosi un tocco di grinta ulteriore.