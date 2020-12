Tra le maggiori novità della Tipo Cross spicca l’inedito cluster digitale per la strumentazione da 7 pollici, totalmente personalizzabile, che sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Si tratta di un sistema estremamente più tecnologico e sofisticato, che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono. Inoltre, il cluster si abbina alla radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25 pollici anch’essa, come il cluster, adottata per la prima volta nel Gruppo Fiat Chrysler dalla Nuova 500 e ora disponibile anche sulla Tipo.