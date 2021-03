Il profilo laterale dona un aspetto cuneiforme e il montante C a forma di freccia crea un’architettura dinamica e inaspettata. Questi elementi, in combinazione con il dettaglio del rivestimento dei passaruota, definiscono il suo carattere unico. Nella parte posteriore, le luci a forma di freccia sottolineano la dinamicità dei montanti e il loro posizionamento agli estremi laterali crea una maggiore larghezza visiva. Inoltre, una sottile linea rossa orizzontale che collega i fanali posteriori mette in risalto ulteriormente l’ampiezza del veicolo e crea continuità tra il posteriore e la fiancata del modello in un unico tratto.