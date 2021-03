«Oggi tutti gli utenti della strada abitano lo stesso spazio con traffico e pericoli continui. Per Woven City abbiamo pensato di suddividere i livelli di percorrenza a seconda del tipo di mobilità che gli utenti utilizzano. Il primo sarà dedicato al trasporto veloce, autonomo e a zero emissioni. Il secondo potrà essere percorso da veicoli di micro mobilità e pedoni. Il terzo, riservato solo a chi si muove a piedi, sarà caratterizzato da vegetazione e silenzio, come un enorme parco urbano», racconta Ingels dal palco della presentazione al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Woven City è suddivisa in nove grandi blocchi regolari, ognuno dei quali circonda uno spazio pubblico dove le persone s’incontrano. «In questo modo non solo si crea un ambiente più sereno, ma si dà vita a un’ampia varietà d’intersezioni tra umani, animali, veicoli e robot».