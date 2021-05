«I veicoli elettrici non devono essere noiosi e la Born ne è la prova. Quando le persone lo vedranno per strada, vorranno guidarla immediatamente, e questa è la più grande ricompensa per il lavoro di squadra che abbiamo portato a termine. Abbiamo dato al veicolo la combinazione di luci e ombre che ritroviamo a Barcellona e che può essere vista soprattutto negli interni, attraverso materiali e texture completamente nuovi», spiega Diez. Il team di design Cupra ha utilizzato colori e materiali decisamente dinamici e tecnologie all’avanguardia come il taglio laser per la massima precisione. L’interno presenta elementi color rame, segno distintivo del marchio. «Il risultato? Un ambiente totalmente incentrato sul piacere di guida», spiega Diez.