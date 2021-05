Due progetti pensati per la mobilità urbana a zero emissioni. Il centro stile di Hong Kong One Object ha realizzato uno scooter e un monopattino elettrico (chiamati Alpha e Beta) per portare una rivoluzione che interessa il trasporto personale urbano, immaginando in chiave “umana” e sostenibile il prossimo futuro. «L’ispirazione viene dall’osservazione quotidiana del pendolarismo urbano delle persone e di come interagiscono con la tecnologia. Consideriamo Nebula come un’estensione del corpo umano che ci permette di essere più liberi, veloci e agili per andare ovunque vogliamo», dice Evan Ma, capo del design di Nebula.