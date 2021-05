Toyota lancia un contest dedicato alla ricerca di nuove soluzioni per la micrologistica urbana. L’obiettivo è semplificare il flusso di merci negli ambienti urbani per una gestione fluida, rapida e flessibile di un mare di pacchi in continua crescita. Come possono arrivare le merci in città? Come le portiamo ai punti di consegna per accorciare ulteriormente le catene di fornitura?. “Gestire l’impressionante numero di consegne di richiede sistemi più flessibili che interagiscano tra loro in maniera migliore”, dice Toyota.

Il concorso è aperto a studenti universitari di design oppure persone che si siano laureate quest’anno presso un’università accreditata. I candidati possono candidarsi individualmente o presentarsi in un team di massimo tre membri. Il concorso è organizzato dal Toyota Material Handling Europe Design Center, in stretta collaborazione con Toyota Europe Design Development (ED2). Le proposte devono essere presentate entro il 19 ottobre 2021 e i vincitori saranno annunciati nel 2022. Leggi tutte le informazioni su https://tldc.toyota-forklifts.eu/ .