La parte anteriore dell’auto sfoggia le stesse luci, linee e silhouette iconiche dell’originale. La griglia frontale in alluminio lucidato è completamente nuova e rappresenta, secondo quanto dichiarato, sia la firma del designer che un inno all’evasione. Per gli interni rivestiti in velluto giallo il designer ha lavorato a stretto contatto con il team di Renault. Il bagagliaio è ricoperto da imbottiture e cuscini che lo trasformano in uno spazio vivibile. I progettisti hanno anche installato una panchetta in legno che scorre come un cassetto ed è estraibile per offrire un’ulteriore seduta.

«Il processo di dialogo creativo tra i nostri team responsabili di Color & Trim e Concept-cars e Mathieu Lehanneur si è rivelato molto fruttuoso. Ci mettiamo al servizio del progettista per creare al meglio la sua interpretazione del veicolo. Abbiamo dato suggerimenti e non abbiamo posto limiti, tranne quello della fattibilità», ha dichiarato François Farion, Design Director di Color & Trim.