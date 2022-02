Prosegue Koons: «Sull’auto, le linee si ingrandiscono sempre più nel loro tragitto dal cofano verso il bagagliaio, creando un senso di movimento in avanti, proprio come gli elementi di design che ricordano i getti di vapore e il ‘POP!’. Il colore blu ricorda la vastità dello spazio e adoro l’idea che l’auto sia un’auto globale. Ciò che conta è come ci relazioniamo con la consapevolezza del tutto che ci circonda. Per il guidatore e per tutti i passeggeri, il senso di piacere è elevato. Questo è ciò che la mia auto ha da offrire». Il design espressivo e sorprendente combina undici diversi colori esterni che vanno dal blu all’argento e dal giallo al nero. Per questa serie verranno verniciate solamente due modelli a settimana.