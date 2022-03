La più piccola delle Jeep ha mantenuto diversi canoni estetici parte del Dna stilistico del marchio, come le sette feritoie frontali, ora chiuse vista la mancata necessità di raffreddamento del motore elettrico, e i passaruote squadrati. Per le portiere posteriori il team di design ha scelto un elemento d’innovazione consistente nelle maniglie a scomparsa a fronte di una linea di cintura alta che sale ulteriormente verso il tetto. Il tetto a contrasto mette in evidenza il montante C dello stesso colore della carrozzeria.