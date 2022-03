Come tradizione per il Bulli, oltre che nei colori base la Volkswagen Veicoli Commerciali metterà a disposizione l’ID. Buzz e l’ID. Buzz Cargo anche con diversi accoppiamenti di vernici per la carrozzeria. La gamma completa è composta da undici varianti cromatiche diverse: una vernice a tinta unita (Candy White), cinque metallizzate (Mono Silver, Lemon Yellow, Starlight Blue, Energetic Orange e Bay Leaf Green), una perlata (Deep Black) e quattro verniciature bicolore. Quando il Bulli a emissioni zero viene richiesto in una delle verniciature bicolore, la zona superiore del veicolo, tetto incluso, e il cofano dalla forma a V vengono mantenuti in Candy White.