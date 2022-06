L’Istituto Europeo di Design di Torino presenta IED Design Show_A Snapshot of Today, uno spazio di narrazione che, muovendosi tra i molti linguaggi espressivi e le discipline del design che lo IED nutre con i suoi insegnamenti, lascia emergere il punto di vista e gli sviluppi progettuali di ragazzi che, tra i 20 e i 25 anni, leggono – nel pieno del proprio percorso formativo – la complessità del contemporaneo e ci si confrontano attraverso gli strumenti del design che acquisiscono e allo stesso tempo sperimentano.

La mostra, allestita all’interno della storica Sede IED di via San Quintino 39 a Torino, sarà aperta al pubblico dal 13 luglio al 30 settembre, con ingresso gratuito e orario 10-17 (chiusure: sabato e domenica; dal 6 al 21 agosto 2022 compresi). L’aula magna, le classi, i laboratori, gli uffici, le sale pose dei quattro piani della sede dell’Istituto vengono invasi da oltre cento lavori degli studenti di tutti i corsi, selezionati e scelti per raccontare il grande fermento creativo e progettuale che la scuola produce quotidianamente.

Geografie del sé, Gli altri, Coesistenze, Sentirsi a casa, Creare mondi, Distanze e Dentro l’assurdo sono i titoli delle 7 sezioni tematiche della mostra che, partendo dall’esplorazione più profonda del sé come punto di origine di ogni consapevole viaggio progettuale, porta, attraverso lavori di illustrazione, grafica, fashion design, fotografia, interior e product design, design della comunicazione e transportation design, ad aprire scorci su grandi questioni dell’oggi. «Un evento cui ho pensato dal mio arrivo in IED», ha dichiarato Paola Zini, Direttore IED Torino. «Credo che una mostra come questa possa trasferire pienamente il senso del progetto, da sempre al centro della formazione dell’Istituto».

La curatela della mostra è stata affidata a Benedetta Lenzi, Manager Culturale e Sara Fortunati, Direttore del Circolo del Design di Torino. Il progetto di allestimento è di Marilivia Minnici, Program Manager del Circolo del Design, con la collaborazione di un collettivo di studenti provenienti dai Corsi Triennali in Interior Design, Graphic Design e Illustrazione. L’immagine coordinata è frutto della creatività di Irene Scanavacca e Patrick Ometto, studenti di Illustrazione e Graphic Design, guidati da Sara Maragotto, Coordinatrice del corso di Illustrazione.