L’Istituto Europeo di Design di Torino presenta IED Design Show_A Snapshot of Today, uno spazio di narrazione che, muovendosi tra i molti linguaggi espressivi e le discipline del design che lo IED nutre con i suoi insegnamenti, lascia emergere il punto di vista e gli sviluppi progettuali di ragazzi che, tra i 20 e i 25 anni, leggono – nel pieno del proprio percorso formativo – la complessità del contemporaneo e ci si confrontano attraverso gli strumenti del design che acquisiscono e allo stesso tempo sperimentano. La mostra, allestita all’interno della storica Sede IED di via San Quintino 39 a Torino, sarà aperta al pubblico dal 13 luglio al 30 settembre, con ingresso gratuito e orario 10-17 (chiusure: sabato e domenica; dal 6 al 21 agosto 2022 compresi). L’aula magna, le classi, i laboratori, gli uffici, le sale pose dei quattro piani della sede dell’Istituto sono stati invasi da oltre cento lavori degli studenti di tutti i corsi, selezionati e scelti per raccontare il grande fermento creativo e progettuale che la scuola produce quotidianamente.