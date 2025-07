Il profilo della carrozzeria si distingue per una volumetria scolpita, caratterizzata da passaruota generosi e da un assetto estremamente ribassato. La lunghezza di 4,08 m e la larghezza di 2,03 m conferiscono alla vettura un impatto visivo imponente, mentre l’altezza contenuta di 1,38 m enfatizza il carattere sprint. L’utilizzo della fibra di carbonio per la scocca e dell’alluminio per il telaio non solo garantisce rigidezza strutturale, ma determina anche un peso complessivo di 1.450 kg, elemento essenziale per ottimizzare il comportamento dinamico. Sull’anteriore, il cofano integra prese d’aria dalle geometrie studiate per favorire il raffreddamento dei componenti elettrici, mentre la linea dei paraurti, priva di sovrastrutture superflue, riprende le orbite dei fari squadrati in tecnologia full‑Led, reinterpretati in chiave moderna. Gli elementi aerodinamici, quali le nervature sui fianchi e le canalizzazioni lungo le porte, si fondono con le superfici levigate, conferendo un equilibrio tra funzionalità e purezza formale.