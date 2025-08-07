Molto curati, poi, gli interni. Come per gli esterni, anche qui a dominare sono le tinte del verde, dove spiccano i rimandi al mondo dei cavalli che si ritrovano nelle impunture sui sedili, ma anche e soprattutto nella presenza della testa del cavallo di Ettore Bugatti all’interno del pomello del cambio, realizzata scannerizzando l’opera di Rembrandt Bugatti, fratello del fondatore del brand francese. Tanta attenzione, infine, anche ai materiali scelti, tra i quali svetta il crine di cavallo, appositamente lavorato e scelto per il rivestimento dei pannelli porta e di parte dei sedili.