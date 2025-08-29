Pur suggerendo le iniziali “P” di Piemonte e “C” di Cina, il logo non ha una interpretazione sola né una direzionalità fissa. «Può essere ruotato, letto come un abbraccio, un gesto di apertura e circolarità; è un segno che unisce, che ingloba e che racconta una visione condivisa», continua Borrelli. I materiali scelti raccontano una storia di contrastanti armonie: la fibra di carbonio, simbolo di tecnologia e performance, si unisce alla lacca cinabro, che evoca la tradizione artigianale cinese e conferisce al trofeo un’aura di preziosità e solennità. Questa combinazione esprime l’incontro tra innovazione e tradizione, tra artigianalità e avanguardia.