Se l’esterno colpisce per la sua forza espressiva, gli interni sorprendono per eleganza e coerenza progettuale. La plancia si sviluppa in orizzontale con un disegno minimalista, impreziosito da diffusori d’aria integrati e da un volante inedito a due razze, soluzione che rafforza l’identità del modello. I materiali scelti puntano a unire comfort e sostenibilità: rivestimenti in ecopelle e suede caratterizzano la GT-Line, mentre l’utilizzo di Dinamica, microfibra scamosciato prodotto con un processo a base d’acqua e alte percentuali di poliestere riciclato, ricopre inserti di sedili e portiere, dando vita a un ambiente raffinato ma allo stesso tempo consapevole. Il nuovo Sportage non dimentica la sua vocazione pratica: oltre un metro per le gambe dei passeggeri posteriori e un bagagliaio che parte da 587 litri, arrivando fino a 1.776 con i sedili abbattuti, garantiscono versatilità e comfort anche nei viaggi più lunghi. L’estetica si fonde così con la funzionalità, mantenendo fede al principio per cui il design non deve mai essere puro esercizio di stile, ma strumento concreto per migliorare la vita a bordo.