Sviluppata da Dongfeng Nammi, specializzata in modelli elettrici di prezzo accessibile, è un’esponente del “boxy style” e ha forme verticali a garanzia di ottimi spazi interni, ma un aspetto valorizzato da un sapiente uso di linee curve, inserti nelle fiancate e colorazione del tetto a contrasto. Osservando il design dei fari anteriori e della coda non si fa fatica a immaginarla nella gamma dei marchi Mini o Smart, confermando l’ispirazione ai brand europei “fun” e aspirazionali.