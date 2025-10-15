L’interfaccia digitale è parte integrante del linguaggio estetico: i due display curvi da 12,3’’ formano un unico elemento orizzontale, sospeso sopra la plancia. Il volante con pixel luminosi integrati è un ulteriore segno di continuità tra il design delle superfici e quello dell’interazione. Tutto concorre a creare una percezione di semplicità visiva, in netto contrasto con la complessità tecnica sottostante. L’introduzione dell’AI Assistant e del sistema Features on Demand conferma il ruolo del software come nuovo elemento progettuale: le funzioni digitali diventano parte del design, aggiornabili e personalizzabili nel tempo. Appena ci si mette al volante, la prima sensazione è di isolamento dal mondo esterno. Il lavoro sull’aerodinamica, così evidente nelle proporzioni esterne, si traduce in una straordinaria pulizia acustica. L’aria non fruscia, i pneumatici non vibrano: l’abitacolo resta ovattato, con una quiete quasi sospesa. A questo contribuisce l’elevata rigidità strutturale della piattaforma e il sistema di sospensioni a controllo autolivellante, che filtra con precisione le asperità senza scadere nella mollezza.