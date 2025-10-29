La più estrema e coraggiosa delle esplorazioni con cui Lexus rivoluziona il concetto di lusso è LS Concept, una limousine a sei ruote che rompe con la tradizione della classica berlina come ammiraglia. Pensata come un rifugio privato su ruote, la nuova LS trasforma la “S” in “Spazio”, offrendo libertà e privacy in un ambiente esclusivo, in cui l’interno diventa protagonista con materiali moderni e sostenibili. «Non è solo un’auto, ma un portale verso un nuovo stile di vita», spiega Humphries. Il design a sei ruote consente ampi spazi interni e un accesso facilitato, incarnando la nuova visione di Lexus di un lusso personalizzato e flessibile.