Quando il marchio Lexus è stato lanciato nel 1989, il mondo delle vetture di alta gamma era dominato dalle grandi berline. Nel tempo, quell’immagine statutaria è stata offuscata dal predominio dei Suv e le regole del mercato del lusso sono cambiate radicalmente, insieme alle esigenze di una clientela che aspira a nuove tipologie di veicoli, più vicine al proprio stile di vita.
Era dunque tempo riorganizzare il posizionamento dei marchi del gruppo Toyota, che ha di recente affidato al brand Century il segmento delle vetture ultra-lusso, aprendo di fatto una nuova era per Lexus, dando ai designer la libertà di scoprire nuove dimensioni progettuali. Una filosofia che proprio per questo si chiama “Discover”, ha spigato Simon Humphries, Chief Branding Officer di Toyota Motor Corporation al Tokyo Mobility Show: «Lexus ha ora la libertà di rafforzarsi nel lusso mainstream, di pensare in modo indipendente, possiamo essere avventurosi e innovativi, mettendo in discussione la definizione stessa di lusso nel mondo automotive».
La più estrema e coraggiosa delle esplorazioni con cui Lexus rivoluziona il concetto di lusso è LS Concept, una limousine a sei ruote che rompe con la tradizione della classica berlina come ammiraglia. Pensata come un rifugio privato su ruote, la nuova LS trasforma la “S” in “Spazio”, offrendo libertà e privacy in un ambiente esclusivo, in cui l’interno diventa protagonista con materiali moderni e sostenibili. «Non è solo un’auto, ma un portale verso un nuovo stile di vita», spiega Humphries. Il design a sei ruote consente ampi spazi interni e un accesso facilitato, incarnando la nuova visione di Lexus di un lusso personalizzato e flessibile.
Questa filosofia dà origine a una gamma di concept derivati dalla LS, ognuno dedicato a un diverso modo di vivere il lusso. La LS Coupé Concept fonde comfort e dinamismo per chi cerca eleganza e piacere di guida in un crossover; la LS Micro Concept (disegnata in California, come buona parte dei progetti LS, dal team di design del Calty, diretto dal Design President Ian Cartabiano) anticipa la mobilità individuale in città sempre più congestionate, offrendo privacy assoluta; mentre la LS Sport Concept, già svelata a Pebble Beach, rappresenta l’immersione totale in un’esperienza sportiva autentica e sensoriale. Insieme, questi modelli delineano la visione futura di Lexus: un lusso da scoprire, su misura, libero da schemi e aperto all’evoluzione.