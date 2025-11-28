Così è stato. L’auto è cresciuta di 7 centimetri in lunghezza e di 4 in larghezza, ha un frontale prominente, con cofano curvo e mascherina molto proiettata in avanti, e un profilo quasi da crossover, con fianchi alti e muscolosi e una coda che termina in un lunotto molto inclinato. Esteticamente, sottolinea il cambiamento con elementi inediti. I fari anteriori, per esempio, rinunciano alla classica copertura in vetro e acquistano tridimensionalità adottando una cornice nera a sbalzo rispetto alla carrozzeria. Anche dietro, le luci sdoppiate con sagoma esagonale non hanno nulla di già visto con altri modelli del brand.