La YangWang U9 è una delle vetture che ha fatto più discutere nell’ultimo anno. Fresca di primati al Nurburgring per la categoria delle auto elettriche con un tempo inferiore ai 7 minuti e di record mondiale di velocità, con una punta massima di 496,22 km/h, abbiamo avuto modo di testarla, nella sua variante meno potente (se così si può dire di un’auto da ben 1.300 CV) sul tracciato BYD di ZhengZhou.