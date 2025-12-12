Come ci ha spiegato Antony Villain, responsabile del design di Alpine, l’auto ha sorpreso anche chi ne ha tracciato le linee. «Abbiamo lavorato tantissimo sulle proporzioni. Abbassando il tetto, allargando le carreggiate. È stato un lavoro certosino sui centimetri e alla fine, rispetto a quanto disegnato all’inizio, pensavamo addirittura di aver esagerato. Invece, una volta che l’abbiamo vista su strada abbiamo capito di aver fatto un buon lavoro. Siamo molto soddisfatti sia delle proporzioni generali, sia dei dettagli. Come i fregi triangolari che si trovano sotto i proiettori: alleggeriscono il frontale e donano un senso di movimento».