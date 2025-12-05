Fare il lavoro dei propri sogni è un privilegio, ma quando l’aspirazione di diventare un car designer si realizza in uno dei brand più blasonati del panorama automobili-stico allora si può dire di avere davvero fatto centro. Mitja Borkert, 50 anni, è capo del design Lamborghini dal 2016. La sua più che una passione è, come spiega, una (positiva) ossessione.

Quando hai capito che nella vita avresti voluto fare il car designer?

«Ho tanti ricordi della mia infanzia legati al disegno. Disegnavo qualsiasi cosa avesse delle ruote, dalle vetture ai veicoli militari. Sono nato in un paese della Germania dell’Est a 90 chilometri da Berlino e per strada non vedevo certo i modelli che circolavano nelle grandi città europee. Auto come Lamborghini, Porsche o Ferrari da noi non erano molto conosciute e ammiravamo più che altro sportive “normali” che ogni tanto vedevamo, come la Opel Calibra o la Honda CRX, la mia prima auto. Mio fratello ogni tanto portava a casa delle riviste: le ritagliavamo e poi creavamo il nostro modello unendo le varie parti in un album. Nostro padre ha conservato molti di quei disegni e ogni tanto ci capita di guardarli e sorridere: avevamo creato una vera e propria gamma di vetture!».

Ci sono stati momenti di svolta nella tua vita?

«La caduta del muro di Berlino nel 1989 ci ha dato l’opportunità di aprirci al mondo portando via il pessimismo dalle vite delle persone. Grazie a questo sono riuscito a studiare e sono partito per l’Università di Pforzheim dove mi hanno insegnato a trasformare la mia abilità nel dise-gno in una professione. Inizialmente disegnavamo macchine del caffè oppure ombrelli, insomma, cose non troppo appassionanti, ma quando nel 1994 ho conosciuto il corso di Transportation Design la mia vita è cambiata. Ricordo l’odore del clay nei laboratori e mi sono detto: “Mitja lo sentirai per tutta la vita”. La mia è un’ossessione positiva».