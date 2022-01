Lexus farà debuttare l’NX Phev Offroad Concept” e il “ROV Concept” al Tokyo Auto Salon 2022, che si tiene al Makuhari Messe (Chiba City) dal 14 al 16 gennaio 2022. I due Concept in mostra sono modelli che incarnano gli sforzi Lexus per realizzare una società a zero emissioni, allargare le scelte dei clienti, sfidare a suggerire stili di vita diversificati e in espansione, e fornire nuovi valori che superano le aspettative.