La scintilla è scoccata quasi per caso, quando il team Mini ha scoperto che Deus Ex Machina aveva personalizzato una Mini classica insieme al designer grafico newyorkese Matt Willey. Nessun preavviso, nessuna collaborazione ufficiale: eppure il risultato era così potente da catturare subito l’attenzione dei designer del marchio inglese. Da quell’episodio è nata la volontà di lavorare insieme, unendo due mondi apparentemente diversi ma accomunati dalla stessa lingua: la passione per le auto, per la personalizzazione e per una cultura vibrante, fatta di libertà e creatività. «Non c’è stato bisogno di spiegare cos’è Mini e cosa rappresenta», racconta Holger Hampf, capo del design. «Deus conosceva già la nostra storia, dalle vittorie a Monte Carlo alle origini del marchio. Non c’era nulla da insegnare: loro erano appassionati quanto noi, e questo ha reso naturale la fusione tra il nostro DNA e la loro estetica». Il risultato sono due one-off che incarnano anime diverse ma complementari: The Machina, compatta e grintosa, radicata nell’heritage racing di Mini, e The Skag, elettrica, fluida e modellata dallo spirito surf.