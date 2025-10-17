«Il nostro principale punto di forza sta nella profonda conoscenza del processo realizzativo e nella capacità di ascoltare e comprendere le esigenze dei clienti, ma senza invadere l’ambito della creatività». Niente design, infatti GMA ProtoLab lavora esclusivamente e tassativamente su progetti già definiti, cosa che non rappresenta un limite bensì una garanzia. Specialmente pensando che la panoramica dei costruttori con cui l’azienda ha rapporti include praticamente tutti i principali makers europei, coreani e giapponesi, nonché diversi gruppi cinesi. A cui vanno aggiunti quelli di settori come le due ruote e i mezzi pesanti, fino alle imbarcazioni e agli elicotteri.